Alaska Airlines mit soliden Julizahlen

Im Juli 2014 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 2,056 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juli erneut Marktanteile dazugewinnen, gegenüber dem Vorjahresjuli stieg die Nachfrage um 6,3 Prozent auf 2,680 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 6,1 Prozent auf 3,010 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf sehr gute 89 Prozent. Die Tochter Horizon Air konnte bei den Passagierzahlen ebenfalls zulegen, mit ihr flogen im Berichtsmonat 692.000 Fluggäste, was einer Zunahme von 6,6 Prozent entspricht. In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahrs flogen mit den beiden Airlines 16,830 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 5,5 Prozent.