Alaska Airlines mit mehr Passagieren

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Dezember 2017 stiegen bei der Airline aus Seattle 2,202 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 7,3 Prozent auf 3,011 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 8,4 Prozent auf 3,579 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent verschlechtert.

Im gesamten Berichtsjahr 2017 konnte Alaska insgesamt 26,111 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte im Dezember 772 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 1,3 Prozent. Im letzten Jahr flogen mit Horizon insgesamt 9,495 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 0,5 Prozent.

Mit Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America flogen im Berichtsmonat Dezember insgesamt 3,719 Millionen Passagiere, das waren sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Im ganzen Berichtsjahr konnte die Alaska Air Group 44,034 Millionen Passagiere befördern, das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent.