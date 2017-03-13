Alaska Airlines mit mehr Passagieren

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Februar 2017 stiegen bei Alaska Airlines 1,794 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von drei Prozent.

Alaska Airlines konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 1,5 Prozent auf 2,415 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 0,6 Prozent auf 2,967 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0.7 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte 684 Tausend Passagiere, dies entspricht einem leichten Rückgang von 1,2 Prozent.

In der Alaska Air Group sind Alaska Airlines, Horizon Air und seit letztem Jahr Virgin America zusammengefasst. Mit Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America flogen im Berichtsmonat Februar insgesamt 3,031 Millionen Passagiere, das waren 1,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.