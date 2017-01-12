Alaska Airlines mit mehr Passagieren

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Dezember 2016 stiegen bei der Airline aus Seattle 2,052 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 4,4 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 4,2 Prozent auf 2,806 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 2,5 Prozent auf 3,302 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 85,0 Prozent verbessert.

Im gesamten Berichtsjahr 2016 konnte Alaska Airlines insgesamt 24,421 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,8 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte 782 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.

Mit Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America flogen im Berichtsmonat Dezember insgesamt 3,509 Millionen Passagiere, das waren 4,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Im ganzen Berichtsjahr konnte die Alaska Air Group 41,945 Millionen Passagiere befördern, das entspricht einem Plus von 7,8 Prozent. In diesen Zahlen ist Virgin America bereits eingerechnet.