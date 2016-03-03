Alaska Airlines mit mehr Passagieren

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Februar 2016 stiegen bei Alaska Airlines und Horizon Air 2,434 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 8,4 Prozent.

Alaska Airlines und ihrer Tochter Horizon Air konnten im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 13,8 Prozent auf 2,650 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um achtzehn Prozent auf 3,295 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 80,4 Prozent.

Mit Alaska Airlines, Horizon Air und ihren Partnern flogen im Berichtsjahr 2015 insgesamt 31,883 Millionen Passagiere, das waren 8,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.