Alaska Airlines mit mehr Passagieren

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Dezember stiegen bei der Airline aus Seattle 1,965 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Dezember 2015 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 9,8 Prozent auf 2,694 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 12,1 Prozent auf 3,221 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent verschlechtert. Die Tochter Horizon Air transportierte 658 Tausend Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 0,9 Prozent.

Mit Alaska Airlines, Horizon Air und ihren Partnern flogen im Berichtsjahr 2015 insgesamt 31,883 Millionen Passagiere, das waren 8,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.