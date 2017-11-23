Alaska Airlines meldet solides Wachstum

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Oktober 2017 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 2,111 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 9,3 Prozent auf 2,832 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 10,6 Prozent auf 3,379 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf 83,8 Prozent vermindert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines 21,805 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren sieben Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.

Mit den Fluggesellschaften in der Alaska Air Group flogen im Oktober 2017 insgesamt 3,623 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 4,8 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte im Oktober 760 Tausend Fluggäste, dies entspricht einem Rückgang von 5,2 Prozent.