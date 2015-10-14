Alaska Airlines meldet soliden September

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im September 2015 konnte Alaska Airlines kräftig zulegen, 1,813 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle ein, dies entspricht einer Zunahme von 9,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um gut 9,8 Prozent auf 2,357 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 10,2 Prozent auf 2,880 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 81,8 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Mainline insgesamt 17,193 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,8 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte rund 659.000 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,4 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und ihren Zubringer insgesamt 23,956 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,9 Prozent.