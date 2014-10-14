Alaska Airlines meldet soliden September

Im September 2014 konnte Alaska Airlines kräftig zulegen, 1,650 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle ein, dies entspricht einer Zunahme von 6,7 Prozent.

Alaska Airlines konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um gut acht Prozent auf 2,146 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 9,2 Prozent auf 2,614 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,1 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 675.000 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 8,7 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines 15,796 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,5 Prozent. Mit Alaska Airlines und ihre Tochterunternehmung Horizon Air flogen Januar bis Ende September 21,996 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent.