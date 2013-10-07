Alaska Airlines meldet soliden September

Im September 2013 konnte Alaska Airlines kräftig zulegen, 1,546 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle ein, dies entspricht einer Zunahme von 5,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um gut vier Prozent auf 1,981 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 5,9 Prozent auf 2,393 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,8 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 575.000 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,1 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines 14,973 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,9 Prozent.