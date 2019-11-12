Alaska Airlines meldet soliden Quartalsgewinn

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Seattle konnte im dritten Quartal 2019 einen Nettogewinn von 322 Millionen US Dollar einfliegen, das entspricht einem Plus von 48 Prozent.

Der Umsatz ist verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um acht Prozent auf 2,389 Milliarden US Dollar angestiegen. Die Kostenseite verteuerte sich um drei Prozent auf 1,967 Milliarden US Dollar. Den Betriebsgewinn gibt Alaska Airlines für das dritte Quartal mit 422 Millionen US Dollar an, 42 Prozent mehr als im dritten Quartal 2018. Das gute Resultat kann auf die gestiegene Nachfrage und die gute Auslastung der Flugzeuge zurückgeführt werden.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete Alaska Airlines bei einem Umsatz von 6,553 (Plus 6 Prozent) Milliarden US Dollar einen operativen Gewinn von 811 Millionen US Dollar (Plus 36 Prozent).