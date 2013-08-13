Alaska Airlines meldet soliden Quartalsgewinn

Alaska Airlines hat im zweiten Quartal 2013 einen Vorsteuergewinn von 169 Millionen US Dollar erwirtschaften, das waren 60 Millionen mehr als im gleichen Vorjahresquartal.

Im zweiten Quartal erwirtschaftete Alaska Airlines einen Umsatz von 1,256 Milliarden US Dollar, drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Kosten sind um ein Prozent auf 1,082 Milliarden US Dollar zurückgegangen. Der operative Gewinn verbesserte sich um fünfzig Prozent auf 174 Millionen US Dollar. Der Nettogewinn konnte von 68 Millionen auf 104 Millionen US Dollar gesteigert werden. Im ersten Halbjahr erwirtschaftetet Alaska Airlines bei einem Umsatz von 2,390 Milliarden US Dollar einen operativen Gewinn von 239 Millionen US Dollar, gegenüber dem ersten Halbjahr 2012 entspricht dies einem Anstieg von 27 Prozent.

Den Nettogewinn konnte Alaska Airlines im ersten Halbjahr 2013 von 109 Millionen auf 141 Millionen US Dollar verbessern.