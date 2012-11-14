Alaska Airlines meldet soliden Oktober

Alaska Airlines kann erneut kräftig zulegen. Im Berichtsmonat Oktober 2012 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,470 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, gegenüber dem Vorjahresoktober stieg die Nachfrage um 8,5 Prozentpunkte auf 1,945 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 5,1 Prozentpunkte auf 2,283 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf starke 85,2 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 573.000 Fluggäste, was einer Zunahme von 7,5 Prozentpunkten gleichkommt. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und ihren Unterauftragnehmern 21,603 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,4 Prozentpunkten.