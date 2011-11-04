Alaska Airlines meldet soliden Oktober
Alaska Airlines kann erneut kräftig zulegen. Im Berichtsmonat Oktober 2011 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,413 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 8,5 Prozent.
Alaska Airlines kann erneut kräftig zulegen. Im Berichtsmonat Oktober 2011 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,413 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,5 Prozent.
Alaska Airlines konnte im Oktober 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um sechs Prozent auf 1,793 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 5,1 Prozent auf 2,172 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 533.000 Fluggäste, was einer Abnahme von 5,3 Prozent gleichkommt.