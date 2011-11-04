Alaska Airlines meldet soliden Oktober

Alaska Airlines kann erneut kräftig zulegen. Im Berichtsmonat Oktober 2011 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,413 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 8,5 Prozent.

Alaska Airlines kann erneut kräftig zulegen. Im Berichtsmonat Oktober 2011 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,413 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,5 Prozent.