Alaska Airlines meldet soliden Oktober

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Alaska Airlines kann erneut kräftig zulegen. Im Berichtsmonat Oktober 2015 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,863 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 11,5 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, gegenüber dem Vorjahresoktober stieg die Nachfrage um 12,3 Prozent auf 2,479 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 13,2 Prozent auf 2,995 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent. Alle Airlines aus der Alaska Airlines Group konnten im Monat Oktober 2,636 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von gut zehn Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte rund 672 Tausend Fluggäste, was einem Wachstum von 4,8 Prozent gleichkommt.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und ihren Tochter- und Unterauftragnehmern 26,591 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 9,1 Prozent.