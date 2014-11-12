Alaska Airlines meldet soliden Oktober

Alaska Airlines kann erneut kräftig zulegen. Im Berichtsmonat Oktober 2014 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,671 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, gegenüber dem Vorjahresoktober stieg die Nachfrage um 9,4 Prozent auf 2,208 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 10,3 Prozent auf 2,646 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 641 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von 8,8 Prozent gleichkommt. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und ihren Unterauftragnehmern 24,384 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,4 Prozent.