Alaska Airlines meldet soliden Oktober

Alaska Airlines kann erneut kräftig zulegen. Im Berichtsmonat Oktober 2013 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,563 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,4 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, gegenüber dem Vorjahresoktober stieg die Nachfrage um 3,8 Prozent auf 2,019 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 5,1 Prozent auf 2,399 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf 84,2 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 589.000 Fluggäste, was einer Zunahme von 2,9 Prozent gleichkommt. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und ihren Unterauftragnehmern 22,919 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,1 Prozent.