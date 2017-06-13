Alaska Airlines meldet soliden Mai
Im Mai 2016 konnte Alaska erneut kräftig zulegen, 2,276 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 9,1 Prozent.
Im Mai 2016 konnte Alaska erneut kräftig zulegen, 2,276 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 9,1 Prozent.
Alaska Airlines konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 9,6 Prozent auf 3,071 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 6,7 Prozent auf 3,505 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 87,6 Prozent.
Die Tochter Horizon Air transportierte 706 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von 0,4 Prozent entspricht.
Systemweit flogen mit der Alaska Air Group im Berichtsmonat Mai 3,793 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.
In der Alaska Air Group sind Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America zusammengefasst.