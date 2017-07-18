Alaska Airlines meldet soliden Juni

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Juni 2017 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 2,332 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 8,7 Prozent auf 3,166 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,5 Prozent auf 3,615 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf hohe 87,6 Prozent verbessert.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines 12,767 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 7,1 Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.

Mit den Fluggesellschaften in der Alaska Air Group flogen im Juni 2017 insgesamt 3,933 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 5,2 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte im Juni 857 Tausend Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.