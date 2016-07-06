Alaska Airlines meldet soliden Juni

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Juni 2016 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 3,017 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 10,9 Prozent auf 3,239 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 11,7 Prozent auf 3,766 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 86,0 Prozent verschlechtert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines und ihre regionalen Dienste 16,482 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 7,4 Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.

Mit der Mainline Alaska Airlines flogen im Monat Juni 2,182 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von acht Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte im Juni 836 Tausend Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.