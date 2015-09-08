Alaska Airlines meldet soliden August

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im August 2015 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, im Berichtsmonat stiegen 2,181 Millionen Fluggäste bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.

Alaska Airlines konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um gut sechs Prozent auf 2,784 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,2 Prozent auf 3,196 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch hohe 87,1 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte rund 720 Tausend Passagiere, was einer Zunahme von 4,8 Prozent entspricht.

Mit den beiden Airlines und ihren Franchisepartnern flogen im August 3,011 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von sieben Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines, Horizon Air und den Franchisepartnern 21,383 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 8,8 Prozent.