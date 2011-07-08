Alaska Airlines meldet solide Zahlen
08.07.2011 RK
Im Juni 2011 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,580 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,3 Prozent.
Alaska Airlines konnte im Juni 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um knapp acht Prozent auf 1,978 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 6,8 Prozent auf 2,315 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um knapp einen Prozentpunkte auf solide 85,4 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 557.000 Fluggäste, was einer Abnahme von 9,2 Prozent entspricht.