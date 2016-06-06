Alaska Airlines meldet solide Zahlen
Im Mai 2016 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 2,087 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent.
Alaska Airlines konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 10,8 Prozent auf 2,803 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 10,1 Prozent auf 3,284 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich 0,6 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent.
Die Tochter Horizon Air transportierte 784 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von 5,2 Prozent entspricht.
Systemweit flogen mit der Alaska Air Group im Berichtsmonat Mai 2,871 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,7 Prozent.