Alaska Airlines meldet solide Zahlen

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Mai 2015 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,921 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 10,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 10,3 Prozent auf 2,530 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 12,1 Prozent auf 2,982 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich 1,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,8 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte 660 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von 8,7 Prozent entspricht.

Systemweit flogen mit der Alaska Air Group im Berichtsmonat Mai 2,666 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,7 Prozent.