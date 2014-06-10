Alaska Airlines meldet solide Zahlen

Im Mai 2014 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,732 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozent.

Alaska Airlines konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 4,4 Prozent auf 2,293 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 4,6 Prozent auf 2,659 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,2 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 607 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von zwei Prozent entspricht. Systemweit flogen mit der Alaska Air Group im Berichtsmonat Mai 2,409 Millionen Passagiere, das entspricht einer Zunahme von 4,5 Prozent.