Alaska Airlines meldet mehr Passagiere

Im Berichtsmonat Dezember stiegen bei der Airline aus Seattle 1,549 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,3 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im Dezember 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 8,4 Prozentpunkte auf 2,105 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 9,9 Prozentpunkte auf 2,440 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ging um 1,1 Prozentpunkte auf 86,3 Prozent zurück. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 586.000 Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 4,3 Prozentpunkten. Mit Alaska Airlines und Horizon Air flogen im Jahr 2012 25,896 Millionen Passagiere, das waren 4,5 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.