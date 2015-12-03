Alaska Airlines meldet mehr Passagiere

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im November 2015 konnte Alaska Airlines erneut zulegen, 1,847 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 10,3 Prozent.

Alaska Airlines konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 12,9 Prozent auf 2,535 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 13,8 Prozent auf 3,087 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte 82,1 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte 607 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von 3,1 Prozent entspricht.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und Horizon 29,151 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 9,1 Prozent.