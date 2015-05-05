Alaska Airlines meldet mehr Passagiere

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat April stiegen bei Alaska Airlines und ihrer Tochter Horizon Air 2,554 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 9,4 Prozent.

Alaska Airlines konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 9,8 Prozent auf 2,554 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 13,2 Prozent auf 3,273 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung ist mit 83,6 Prozent um 2,5 Prozentpunkte zurück gegangen.