Alaska Airlines meldet mehr Passagiere

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Februar 2015 stiegen bei Alaska Airlines und Horizon Air aus Seattle 2,245 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 9,6 Prozent.

Alaska Airlines und ihrer Tochter Horizon Air konnten im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 7,9 Prozent auf 2,328 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 9,4 Prozent auf 2,792 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent.