Alaska Airlines meldet mehr Passagiere

Im Berichtsmonat Februar 2014 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,457 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 4,2 Prozent auf 1,948 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 4,2 Prozent auf 2,291 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung blieb bei 85,1 Prozent konstant. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 539.000 Fluggäste, dies waren 2,1 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.