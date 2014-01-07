Alaska Airlines meldet mehr Passagiere

Im Berichtsmonat Dezember stiegen bei der Airline aus Seattle 1,672 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von acht Prozent.

Alaska Airlines konnte im Dezember 2013 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 6,5 Prozent auf 2,243 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 4,5 Prozent auf 2,550 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 88,0 Prozent verbessert. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 621.000 Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 5,9 Prozent. Mit Alaska Airlines und Horizon Air flogen im Jahr 2013 insgesamt 27,414 Millionen Passagiere, das waren 5,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.