Alaska Airlines meldet mehr Passagiere

Im November 2013 konnte Alaska Airlines erneut zulegen, 1,529 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,2 Prozent.

Alaska Airlines konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,5 Prozent auf 2,046 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 6,7 Prozent auf 2,490 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 4,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,2 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 562.000 Fluggäste, was einer Abnahme von 1,3 Prozent entspricht. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und Horizon 25,064 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,7 Prozent.