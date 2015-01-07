Alaska Airlines meldet mehr Passagier

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Dezember stiegen bei der Airline aus Seattle 1,830 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 9,4 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Dezember 2014 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 9,4 Prozent auf 2,453 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 12,7 Prozent auf 2,874 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 2,6 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent verschlechtert. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 652.000 Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von fünf Prozent. Mit Alaska Airlines und Horizon Air flogen im Jahr 2014 insgesamt 29,278 Millionen Passagiere, das waren 6,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.