Alaska Airlines meldet guten September

Im September 2011 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,446 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle im Berichtsmonat September zu, dies entspricht einer Zunahme von 7,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im September 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 10,4 Prozent auf 1,807 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,2 Prozent auf 2,153 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um gut zwei Prozentpunkte auf solide 83,9 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 528.000 Fluggäste, was einer Abnahme von 2,4 Prozent gleichkommt.