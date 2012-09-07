Alaska Airlines meldet guten August

Im August 2012 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,756 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle im Berichtsmonat zu, dies entspricht einer Zunahme von 3,4 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um gut acht Prozent auf 2,276 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,4 Prozentpunkte auf 2,561 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf sehr gute 88,9 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 636.000 Passagiere, was einer Zunahme von 4,3 Prozentpunkten entspricht.