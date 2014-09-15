Alaska Airlines meldet guten August

Im August 2013 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, im Berichtsmonat stiegen 2,046 Millionen Fluggäste bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von acht Prozent.

Alaska Airlines konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um gut sechs Prozent auf 2,613 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 6,6 Prozent auf 2,982 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch sehr gute 87,6 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 687 Tausend Passagiere, was einer Zunahme von fünf Prozent entspricht. Mit den beiden Airlines flogen im August 2,815 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 8,1 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und Horizon Air 19,646 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,9 Prozent.