Alaska Airlines meldet guten August

Im August 2013 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, im Berichtsmonat stiegen 1,895 Millionen Fluggäste bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 7,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um gut acht Prozent auf 2,461 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 9,2 Prozent auf 2,797 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch sehr gute 88,0 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 654.000 Passagiere, was einer Zunahme von 2,8 Prozent entspricht.