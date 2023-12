Alaska Airlines meldet drittes Quartal

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

Alaska Airlines konnte im dritten Quartal 2023 einen Nettogewinn von 139 Millionen US-Dollar erwirtschaften, damit hat Alaska Airlines ein solides Resultat erwirtschaftet.

Der Umsatz im dritten Quartal ist verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode mit 2,839 Milliarden US-Dollar praktisch gleich ausgefallen. Die Kostenseite konnte um fünf Prozent auf 2,628 Milliarden US-Dollar gesenkt werden, für die tieferen Kosten waren die günstigeren Treibstoffpreise hauptverantwortlich. Den Betriebsgewinn gibt Alaska Airlines für das dritte Quartal mit 211 Millionen US-Dollar an, mehr als dreimal so viel wie im dritten Quartal 2022. Im dritten Quartal konnte Alaska Airlines insgesamt 12,210 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus sieben Prozent.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete Alaska Airlines bei einem Umsatz von 7,873 (Plus zehn Prozent) Milliarden US-Dollar einen operativen Gewinn von 362 Millionen US-Dollar, ein Jahr zuvor lag dieser Benchmark bei 47 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr machten der Airline Sonderabschreibungen von 376 Millionen US-Dollar zu schaffen, diese entfielen im laufenden Geschäftsjahr und führte zu dem hohen Gewinnanstieg. In den ersten neun Monaten flogen mit Alaska Airlines 33,654 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.

Seit Ende des dritten Quartals verfügt Alaska Airlines über eine reine Boeing 737 Flotte, der letzte Airbus A320 hat die Airline im Januar 2023 verlassen und die letzten zehn Airbus A321neo wurden bis Ende September 2023 abgestoßen. Alaska Airlines hat im Jahr 2016 Virgin America übernommen und damit auch deren Airbus Flotte. Alaska Airlines hat alle Airbus Maschinen durch neue Boeing 737 MAX ersetzen.