Alaska Airlines meldet drittes Quartal

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

Alaska Airlines konnte im dritten Quartal 2022 einen Nettogewinn von 40 Millionen US-Dollar erwirtschaften, damit hat Alaska Airlines die Corona Krise hinter sich gelassen.

Der Umsatz ist verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um 45 Prozent auf 2,828 Milliarden US-Dollar angestiegen. Die Kostenseite verteuerte sich um 63 Prozent auf 2,766 Milliarden US-Dollar. Den Betriebsgewinn gibt Alaska Airlines für das dritte Quarta 2022l mit 62 Millionen US Dollar an, 76 Prozent weniger als im dritten Quartal 2021. Der Gewinn hat sich verglichen mit dem dritten Quartal 2021 wegen Sonderabschreibungen und Rückstellungen bei der Flottenpolitik negativ entwickelt.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete Alaska Airlines bei einem Umsatz von 7,167 (Plus 68 Prozent) Milliarden US-Dollar einen operativen Gewinn von 47 Millionen US-Dollar (Minus 93 Prozent). Auch hier machen sich Sonderabschreibungen von 376 Millionen US-Dollar bei der Flottenpolitik negativ bemerkbar.

Bis Ende 2023 wird Alaska Airlines voraussichtlich über eine reine Boeing-Flotte verfügen. Alaska Airlines hat im Jahr 2016 Virgin America übernommen und damit auch deren Airbus Flotte. Die 29 verbleibenden A320-200 sollen noch in diesem Jahr ausgeflottet werden und die Airbus A321neo sollen Ende 2023 die Flotte von Alaska Airlines verlassen. Alaska Airlines wird alle Airbus Maschinen durch neue Boeing 737 MAX ersetzen.