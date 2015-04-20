Alaska Airlines meldet bessere Passagierzahlen

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat März 2015 stiegen bei den Airlines von Alaska Airlines aus Seattle 2,713 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 11,1 Prozent.

Alaska Airlines konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um gut elf Prozent auf 2,899 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um gut zwölf Prozent auf 3,365 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf immer noch solide 86,1 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 677.000 Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.