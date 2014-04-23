Alaska Airlines meldet bessere Passagierzahlen

Im Berichtsmonat März 2014 stiegen bei der Airline aus Seattle 1,743 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 3,7 Prozent.

Alaska Airlines konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um vier Prozent auf 2,360 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 4,6 Prozent auf 2,690 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 87,7 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 630.000 Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.