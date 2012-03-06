Alaska Airlines meldet Verkehrsanstieg

Alaska Airlines meldet im Februar 2012 eine durchschnittliche Auslastung von 84,5 Prozent. Im Berichtsmonat Februar stiegen bei der Airline aus Seattle 1,341 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 7,2 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im Februar 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 9,7 Prozentpunkte auf 1,761 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 5,8 Prozentpunkte auf 2,085 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 84,5 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 512.000 Fluggäste, dies waren gleich viele wie im Vorjahresfebruar.