Alaska Airlines meldet Verkehrsanstieg

Alaska Airlines meldet im Januar 2012 eine durchschnittliche Auslastung von 83,6 Prozent. Im Berichtsmonat Januar stiegen bei der Airline aus Seattle 1,354 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 3,0 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im Januar 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 6,4 Prozentpunkte auf 1,816 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 1,8 Prozentpunkte auf 2,171 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 500.000 Fluggäste, dies entspricht einem Rückgang von 7,1 Prozentpunkten.