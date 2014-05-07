Alaska Airlines meldet Verkehrsanstieg

Alaska Airlines meldet im April 2014 eine durchschnittliche Auslastung von hohen 86,8 Prozent. Im Berichtsmonat April stiegen bei der Airline aus Seattle 1,688 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,5 Prozent.

Alaska Airlines konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 4,3 Prozent auf 2,262 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 4,3 Prozent auf 2,605 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung ist mit 86,8 Prozent unverändert geblieben. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 577 Tausend Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 2,9 Prozent.