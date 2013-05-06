Alaska Airlines meldet Verkehrsanstieg

Alaska Airlines meldet im April 2013 eine durchschnittliche Auslastung von hohen 86,8 Prozent. Im Berichtsmonat April stiegen bei der Airline aus Seattle 1,615 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,6 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 9,2 Prozentpunkte auf 2,168 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 9,9 Prozentpunkte auf 2,498 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung ging um 0,6 Prozentpunkte auf 86,8 Prozent zurück gegangen. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 561.000 Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 5,5 Prozentpunkten.