Alaska Airlines meldet Verkehrsanstieg

Alaska Airlines meldet im März 2013 eine durchschnittliche Auslastung von hohen 88,3 Prozent. Im Berichtsmonat März stiegen bei der Airline aus Seattle 1,680 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,4 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 10,1 Prozentpunkte auf 2,270 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 10,9 Prozentpunkte auf 2,570 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 88,3 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 602.000 Fluggäste, dies entspricht einem Anstieg von 5,4 Prozentpunkten.