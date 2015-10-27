Alaska Airlines meldet Rekordgewinn

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Seattle konnte im dritten Quartal 2015 einen Nettogewinn von 274 Millionen US Dollar einfliegen, das entspricht einem Plus von 38 Prozent.

Der Umsatz ist verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um drei Prozent auf 1,515 Milliarden US Dollar angestiegen. Die Kostenseite verbilligte sich um sechs Prozent auf 1,082 Milliarden US Dollar. Den Betriebsgewinn gibt Alaska Airlines für das dritte Quartal mit 433 Millionen US Dollar an, siebenunddreissig Prozent mehr als im dritten Quartal 2014. Das gute Resultat kann auf die gestiegene Nachfrage und die gute Auslastung der Flugzeuge zurückgeführt werden.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete Alaska Airlines bei einem Umsatz von 4,221 Milliarden US Dollar (Plus 4 Prozent) einen Nettogewinn von 657 Millionen US Dollar (Plus 44 Prozent).