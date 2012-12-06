Alaska Airlines meldet Passagierzunahme

Im November 2012 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,495 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,3 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 9,4 Prozentpunkte auf 2,015 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 9,4 Prozentpunkte auf 2,333 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf sehr gute 87,3 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 569.000 Fluggäste, was einer Zunahme von 8,2 Prozentpunkten entspricht. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und Horizon 23,715 Millionen Passagiere, dies ist ein Plus von 4,5 Prozentpunkten.