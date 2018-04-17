Alaska Airlines meldet Märzzahlen

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

Im Berichtsmonat März 2018 stiegen bei Alaska Airlines 3,085 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,2 Prozent.

Alaska Airlines konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 5,4 Prozent auf 4,256 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um sechs Prozent auf 4,985 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,4 Prozent. In diesen Zahlen sind neu auch die von Virgin America eingerechnet, diese soll noch in diesem Jahr vollständig in die Alaska Mainline integriert sein.

Die Regionalen Dienste von Alaska Airlines transportierten 835 Tausend Passagiere, dies entspricht einem leichten Wachstum von 0,5 Prozent.

In der Alaska Air Group sind Alaska Airlines, Horizon Air und seit letztem Jahr Virgin America zusammengefasst, die Airlines in der Alaska Group konnten im Berichtsmonat März insgesamt 3,920 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Im ersten Quartal flogen mit den Airlines in der Alaska Air Group insgesamt 10,489 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.