Alaska Airlines meldet Märzzahlen

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat März 2017 stiegen bei Alaska Airlines 2,242 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 7,3 Prozent.

Alaska Airlines konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 6,8 Prozent auf 3,039 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 6,9 Prozent auf 3,504 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 86,7 Prozent.

Die Regionalen Dienste von Alaska transportierten 831 Tausend Passagiere, dies entspricht einem leichten Wachstum von 3,6 Prozent.

In der Alaska Air Group sind Alaska Airlines, Horizon Air und seit letztem Jahr Virgin America zusammengefasst. Mit Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America flogen im Berichtsmonat März insgesamt 3,741 Millionen Passagiere, das waren 5,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.